土城清水市民活動中心2022年1月20日啟用，新北市長侯友宜還主持揭牌儀式，民進黨新北市議員卓冠廷今在議會質詢指出，土城清水活動中心落才2年成，但卻出現電梯常故障等五大缺失，加上在地下室空氣品質不佳使用率低，要求市府改善。民政局長林耀長承諾會前往會勘改善。

卓冠廷指出，地政局投入近2000萬元經費興建土城清水活動中心，但因設置於地下一樓，又有11個蓄水池在下方，里長要定期清汙投藥，空氣品質糟糕，連青年人都受不了更何況是長輩。

此外，新電梯也常故障、避難梯難逃生、蓄水池生蚊蟲、抽風機小又吵、樓梯防墜不足，居民都很擔心小朋友掉下去，詢問有無蓋採光罩可能，但卻卡在消防法規，卓冠廷認為土城清水活動中心才啟用2年結果是這樣的品質很可惜。林耀長承諾會前往會勘改善。

另樹林羌寮市民活動中心只有33坪，空間狹小，卓冠廷也要求民政局考慮擴建，林耀長回應，羌寮市民活動中心在高鐵下方，受限於地形，現已蓋到最大容積，願與高鐵重新展開協調溝通擴大可能性。