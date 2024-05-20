台中市旱溪環狀自行車道路網，因國4豐潭段豐原聯絡道工程中斷1.4公里，地方期盼串聯能提供完善騎乘環境，國民黨立委楊瓊瓔20日邀集相關單位會勘，台中市政府觀光旅遊局提出1.36億元自行車道恢復改善工程，楊瓊瓔爭取中央經費支持，交通部公路局原則支持，允諾分年補助。

台中市觀旅局主任祕書廖偉志指出，因國4豐潭段工程，截斷旱溪西路自行車道，僅復舊約1公尺寬的人行道，且旱溪西路七段僅復舊1米多寬的人行道，且沿路路燈基座阻礙，自行車難以通行；預估投入1.36億元進行自行車道改善工程，北起豐原鎮宮福德祠，南迄國4豐原聯絡道弦月形斜張橋，總長約1.4公里。

潭子區嘉仁里長林瑞文說，旱溪流域視野非常漂亮，他在擴大區務會報提出重新恢復旱溪西路自行車道，希望中央、地方合作推動，未來可連結鐵路高架下的綠空廊道，南北串聯至北屯及豐原，恢復串連旱溪環狀自行車道路網。

經濟部水利署第三河川分署指出，在不影響防洪安全，原則同意河川公地施工。交通部公路局對此表示，去年通過自行車道升級及多元提升計畫，4年補助地方經費約5.46億元，最高補助金額3000萬元，建議分年分期施作。

立委楊瓊瓔表示，旱溪西路七段自行車道，因國4豐潭段聯絡道工程而中斷1.4公里，以生態工法，不破壞河川原則施工，並遷移沿途路燈基座，提供3米寬車道供行人及自行車使用。潭雅神與豐原生活圈緊密連結，這段1.4公里是串聯潭子及豐原自行車道的最後一哩路，將爭取中央經費補助。