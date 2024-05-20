台灣光罩執行長吳國精上月因不適就醫，發現罹患膽管癌，於前天（18日）晚上病逝，享壽75歲。醫師錢政弘指，膽管癌是個難醫又不好診斷的疾病，有研究指出喝含糖飲料與糖尿病，都會增加膽管癌風險，提醒民眾若有黃疸、茶色尿、灰白便、右上腹痛、皮膚癢、食慾差、體重減輕等疑似症狀應快就醫。

基隆長庚醫院肝病防治中心錢政弘在臉書粉專PO文介紹膽管癌，他指，膽管癌依發生的位置可分為「肝內膽管癌」和「肝外膽管癌」，肝內膽管癌有78%是長成一坨，用腹部超音波可看得到，但有16%是沿著膽管長，6%藏在膽管內，這二型用超音波就看不太清楚。

至於「肝外膽管癌」，錢政弘指，在超音波下很容易被十二指腸內的空氣遮蔽看不見，才會說膽管癌不易早期診斷，有時是等到癌細胞轉移到肝，出現一個一個腫瘤才被發現，而且更慘的是9成的膽管癌，都是屬於肝外膽管癌。

膽管癌有哪些危險因子？錢政弘指，包括膽管結石、膽囊結石、B型與C型肝炎帶原、肝硬化、酒精性肝病、接觸農藥等有毒物質、抽菸、幽門桿菌感染、糖尿病、喝含糖飲料等。這其中糖尿病會增加1.6倍風險，2019年瑞典研究則指出每天喝2杯以上的含糖飲料，會增加1.8倍的膽管癌風險。

錢政弘指，罹患膽管癌，患者可能出現黃疸、茶色尿、灰白便，這是因腫瘤塞住膽管使膽汁排不去所致，另也有可能出現右上腹悶痛、皮膚癢、食慾不佳、體重減輕等症狀，這是因膽汁無法排出，容易消化不良，營養吸收也會變差。

錢政弘提醒，年逾40歲以上有肝病、膽結石或工作上會接觸有毒物質的人，平時要注意小便的顏色是否正常，正常就不會是黃疸。有抽血時可留意膽色素（Bilirubin）、鹼性磷酸酶（ALK-P）是否正常。另外可以加驗膽管癌症指數CA19-9 和CEA當參考，這些檢驗都有助於早期發現膽管癌。

飲食方面，錢政弘建議少喝含糖飲料之外，有膽結石的人不要吃生食，飲食要注意清潔衛生，因為細菌或寄生蟲會從十二指腸沿著膽管往上跑，造成膽囊、膽管甚至是肝臟發炎化膿，長期膽管發炎，會增加罹癌風險。