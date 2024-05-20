入場贈品。(領航猿提供)

桃園璞園領航猿以聯盟龍頭之姿挺進季後賽，首輪將迎戰排名第四的新竹御頂攻城獅，球隊公布季後賽主視覺，口號將承襲去年「It’s our sky」年輕、但一無所懼的精神，面對季初外界不看好的聲音，團隊歷經磨合逐漸成長茁壯，屢次囊括聯盟單週MVP獎項，並創造多次驚奇絕殺，用實力證明逆風飛翔的故事，首度以例行賽第一挑戰季後賽，承襲璞園精神，保持NEVER GIVE UP永不放棄的鬥志，展現強悍DEFENSE防守能量，全力以赴挑戰隊史首座總冠軍！

季後賽主場賽事將於5月23、25日登場，桃園璞園領航猿攜手知名運動品牌「ASICS 亞瑟士」打造專屬應援「“GALAXY PILOTS”領航星世紀短T」及”「IT’S OUR SKY”捍衛領空應猿巾」，短T設計理念延續飛行中隊的璞園精神，轉化90年代簡約復古概念，結合隊名、籃球意象與桃園巨蛋，象徵滿載橙客力量全力應猿飛行部隊。

5月23日主場首戰中場演出將邀請《⼤嘻哈時代2》歌手艾蜜莉AMILI，曾被譽為「最被低估的實⼒新⾎」，在大嘻哈中優異表現獲得前⼋強的肯定，本身也是桃園中壢人的艾蜜莉AMILI，目標成為桃園區指標性歌手，此次首度於在地主場登場演出，希望一起見證領航猿為桃園拿下一座總冠軍！另於近期加盟Pilots Crew啦啦隊的韓籍新成員，號稱「蔚山Irene」的趙娟週，也將於5/23帶來女孩日的首次演出，歡迎粉絲到現場一親芳澤。

跨界聯名「老窩咖啡」、人氣網紅嘎嫂二伯自創品牌「haha baby」，贈品加碼讓橙客滿載而歸

此次季後賽也加入很多應猿好夥伴一同備戰，更首度跨界聯名咖啡店品牌「老窩咖啡」、人氣網紅嘎嫂二伯自創品牌「haha baby」，此次與全台超過30家通路門市的連鎖咖啡業者「老窩咖啡」推出聯名咖啡杯，杯身精心濃縮璞園建築團隊自2007年正式踏入籃球圈到創下四連霸，沿途秉持「DEFENSE」強悍防守精神並沿襲到現今的領航猿，盼藉此更走入橙客們的生活中，聯名杯款將於5/27全台門市同步上市，屆時全台皆能看到璞園領航猿的故事，5/23、5/25季後賽主場也將贈送限量聯名咖啡包禮品。

而人氣網紅嘎嫂二伯自創品牌「haha baby」一同響應領航猿季後賽，品牌影響力深受親子族群喜愛，聯名推出贈品「手繪塗鴉應猿提袋」，設計風格融入品牌特色“擁抱點點圖素”並結合領航猿隊徽及手繪感圖騰，提袋內準備聯名貼紙＆爆米花呈現滿滿入場禮，另在場內迴廊攤位與橙客遊戲互動，完成攤位任務還可獲得haha baby提供獎品，期待號召大大小小的橙客們來到桃園巨蛋一起支猿收贏！

回饋橙客不遺餘力，進場贈品當然不僅如此，流著橘色血液的熱血戰友「果果能量 GOpower」加入作戰，推出季後賽“領航猿x果果能量”限定聯名燕麥脆片，例行賽每場賽事，果果能量作為「補給神隊友」伴隨著飛行部隊成長茁壯，5/23、5/25季後賽前兩戰推出季後賽限定聯名燕麥脆片，另例行賽限定對戰贈品應援夥伴「乖乖」推出手寫應援拍拍扇、「正光金絲膏」贈送季後賽限定版球隊視覺貼布，滿滿入場禮為飛行中隊強力應猿邁向總冠軍！

領航猿季後賽主場G1及G2門票資訊公佈，5/20（一）上午10點至5/21（二）11:59分優先開放季票橙客購買，5/21（二）中午12點全面開放購買，票價方面，Panasonic跑道席每席4000元，飛人席依座位劃分為4000/3000/2500/2000元，馬赫席每席3500元，橙客席每席2000元，航廈席依座位劃分為800/600元，二樓塔台席200元，輪椅者與陪同者席位每席800元，詳細售票資訊請上ibon售票系統及領航猿官方社群查詢。