港片《九龍城寨之圍城》上周於坎城影展首映，風光掀起近10分鐘鼓掌讚揚。電影17日在台上映，首周末票房就破900萬台幣，登上全台新片冠軍。片中古天樂和林峯兄弟情誼動人，現實裡他們初識於23年前的電視劇，後來古天樂成為他老闆，戲裡戲外都照顧後進。

林峯在2001年仍是新人時，首度挑大梁演電視劇《尋秦記》，對手就是古天樂，後來林峯也加入古天樂成立的經紀公司，喊他一聲老闆。林峯憶及雙方情誼：「好開心好慶幸入行的時候認識古仔，那時真的有戰戰兢兢的感覺，現在他已經是我老闆，他一路都好照顧我，同時對我影響很大，給了很好的榜樣。在現場拍攝時，他都可以給我很寶貴的意見，讓我在大銀幕表演上，創作角色有更多的可能性。」

電影口碑好，觀眾整理最熱門的3大看點，首先是「動作場面精彩」，都誇全片打得爽；第二看點是「男演員各有個的帥」，從古天樂、洪金寶、郭富城，到林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑，就連反派之一「王九」伍允龍也有不少欣賞；第三看點是「美術細膩講究」，劇組重建九龍城寨的場景，拍出懷舊香港味。