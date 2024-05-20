根據統計，新北市新住民人數至3月底止，高達11萬6383人，其中有許多母語非中文之國籍，分別是越南2萬479人、印尼4138人、泰國1908人、菲律賓1797人、日本1266人及其他國籍7966人，不過社會局許多申請表格皆為中文，不利新住民閱讀理解，因此民進黨新北市議員黃淑君要求社會局改善。

黃淑君表示，新北市社會局設立新北市新住民家庭暨婦女服務中心為協助新住民生活需求，不過新北市新住民家庭暨婦女服務中心網站當中最重要的社會福利檔案下載頁面僅有中文，並無其他語種翻譯的頁面，無助於協助新住民申請補助。

黃淑君批評，語言的翻譯是新住民最需要的協助，但卻接獲許多陳情，表示很多福利、補助申請表格都沒有相關翻譯版本，新北市有全台最多的新住民，但相關福利申請服務上卻始終沒有落實。

黃淑君要求社會局及民政局，應於1個月內將相關福利申請表格翻譯為多元語言，提供予更多新住民來使用，保障新住民之權益。社會局長李美珍回應，將在1個月內請同仁改善並上傳至系統供新住民下載。

社會局補充，新住民家庭暨婦女服務中心為協助新住民生活適應，提供電話關懷、家庭訪視、福利諮詢、個案服務及辦理多元方案等，並設有多國語言官網(中、英、泰、印、越5版)，以提供新住民相關福利資訊查詢。而針對多國語頁面「檔案下載」福利補助申請表件部分，目前提供中文版本資料，新住民如需進一步諮詢或協助，亦可洽新住民中心由專人或通譯人員服務，社會局會持續滾動精進，為新住民提供貼心服務。