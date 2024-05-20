基隆市信義區深澳坑五期重劃區的地錨完工日久，2022年發現數值異常，基隆市政府編列預算進行相關的補強及修復工程。（張志康攝）

基隆市信義區深澳坑五期重劃區附近，早年曾經發生兩次大規模坍方，為保證民眾安全，市府每兩個月都會進行地錨式擋土牆監測。前年發現有異狀，市府今年起分兩年編列2010萬元進行擋土牆補強，後續也將辦理地方說明會。

基隆市議會20日上午進行基隆市地政處、稅務局、人事處等單位的業務報告。市議員何淑萍表示，前幾年信義區教忠街曾經發生邊坡嚴重坍方的意外，地政處今年編列560萬元預算進行信義區深澳坑五期重劃區地錨型擋土牆鏽蝕的修復及補強，她認為當地毗鄰住宅區，攸關市民的安全，關心目前工程進度。

2016年信義區教忠街168巷的擋土牆曾發生大規模坍塌事件，當時滑落的土石由邊坡衝入8戶民宅，造成不小的災情。自此之後，基隆市政府便開始針對當地的地錨型擋土牆進行長期監測，每兩個月都會進行相關的監測。2022年的一次監測報告中，發現當地數值有些異常，經市府請土木及大地工程技師現勘，做進一步檢測後，建議市府必須進行擋土牆補強。

基隆市政府地政處長王英哲表示，市府去年起便分兩年編列地錨擋土牆的補強及檢測計畫經費，2024年編列了560萬元、2025年也將編列1450萬元，總經費總計2010萬元。

王英哲指出，今年針對教忠街141巷擋土牆既有的地錨進行防鏽蝕改善工程，最近才針對基本設計及檢測方式召開地方說明會，後續市府實質進場施工前，還會再召開一次說明會，向附近的居民說明相關補強的工法、機具進出時間。

王英哲強調，因為擋土牆都在既有建築物後方，進行補強及檢測相關施工時，可能會干擾現有住戶的作息，因此將在實際施工前，召開說明會詳細跟附近住戶說明溝通，希望議員也能幫忙，維護居住安全，共創雙贏。

王英哲說，近年來國內常聽聞地錨型擋土牆因為鏽蝕等原因，導致邊坡坍塌等災害。信義區深澳坑五期市地重劃附近的擋土牆多以地錨工法施作，完工至今也超過25年，因此市府才會編列預算積極補強。

目前這項地錨補強的工程進行到第八工區，也就是在教忠街141巷的既有地錨擋土牆補強工程設計服務案，今年2月28日已經完成招標，預計今年11月左右，可以完成擋土牆檢測評估及補強工程書圖設計，未來進行加固。