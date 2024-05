Netflix於20日宣布,浪漫喜劇影集《All the Love You Wish For》(暫定)開始製作。本劇由《黑暗榮耀》編劇金銀淑與《雞不可失》導演李炳憲雙強聯手,並集結金宇彬、秀智、安恩真、魯尚炫、高圭必、李珠煐等演員,組成全明星陣容。

《All the Love You Wish For》故事講述一個在千年後甦醒的精靈Jinn(金宇彬飾)和他冷漠的新主人Ka-young(秀智 飾)之間所激盪出的火花。劇情圍繞在他們對於「3個願望」的衝突,通過充滿挑戰的魔幻考驗和過程中的心動時刻,編織出一段真摯又浪漫的奇幻愛情喜劇。

秀智等主演均出席讀本會。(Netflix提供)

《All the Love You Wish For》的全明星演員陣容包括金宇彬(《末日騎士》、《我們的藍調時光》、《任意依戀》)以及秀智(《我的女神室友斗娜》、《Start-up:我的新創時代》、《任意依戀》)飾演情感冷淡的Ka-young。

兩人在出演《任意依戀》7年後再次合作,令粉絲相當的興奮與期待。其他演員包括安恩真飾演神秘的Mi-joo;魯尚炫飾演Jinn的兄弟兼對手Soo-hyun;高圭必飾演Sayyid,Jinn的助手,暗中是一隻黑豹;以及李珠煐飾演Ka-young唯一的朋友Min-ji。