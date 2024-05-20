Netflix於20日宣布，浪漫喜劇影集《All the Love You Wish For》（暫定）開始製作。本劇由《黑暗榮耀》編劇金銀淑與《雞不可失》導演李炳憲雙強聯手，並集結金宇彬、秀智、安恩真、魯尚炫、高圭必、李珠煐等演員，組成全明星陣容。

《All the Love You Wish For》故事講述一個在千年後甦醒的精靈Jinn（金宇彬飾）和他冷漠的新主人Ka-young（秀智 飾）之間所激盪出的火花。劇情圍繞在他們對於「3個願望」的衝突，通過充滿挑戰的魔幻考驗和過程中的心動時刻，編織出一段真摯又浪漫的奇幻愛情喜劇。

秀智等主演均出席讀本會。（Netflix提供）

《All the Love You Wish For》的全明星演員陣容包括金宇彬（《末日騎士》、《我們的藍調時光》、《任意依戀》）以及秀智（《我的女神室友斗娜》、《Start-up：我的新創時代》、《任意依戀》）飾演情感冷淡的Ka-young。

兩人在出演《任意依戀》7年後再次合作，令粉絲相當的興奮與期待。其他演員包括安恩真飾演神秘的Mi-joo；魯尚炫飾演Jinn的兄弟兼對手Soo-hyun；高圭必飾演Sayyid，Jinn的助手，暗中是一隻黑豹；以及李珠煐飾演Ka-young唯一的朋友Min-ji。