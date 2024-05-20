寵物餐廳盛行，但也隨之出現貓咪咖啡廳虐貓情形。國民黨台北市議員柳采葳揭露，實際網搜台北市至少有111家餐廳飼有動物，但沒有任何1家取得動物展演許可，唯一取得的只有「台北市立動物園」，要求動保處要掌握動物餐廳名單，並加強稽查動物展演場所。動保處回應，將研議修正《台北市動物保護自治條例》，明定稽查頻率等項目。

柳采葳指出，標榜和動物一同用餐的咖啡廳、餐廳暴增，除常見的貓、狗，更有店家飼養羊駝、浣熊、兔子和狐獴等，但寵物咖啡廳淪為動保安全網的漏洞，不僅出現虐待情形，也有小小空間塞進快30隻貓。

她說，中正區某貓咪咖啡廳每天都有貓咪餵食秀，貓咪每天上班超過10小時恐過勞，中正區某動物主題餐廳以大嘴鳥和狐獴當噱頭吸引客人，低消400元，還可加購餵食大嘴鳥的水果盤75元，明顯利用動物營利，卻沒申請動物展演許可。

柳采葳說明，依《動物保護法》規定，若進行動物展演，需向政府提出動物展演申請並獲得許可，其中免經許可包含「寵物與飼主或公眾於公共場所進行非營利性互動」，非營利互動的定義模糊，成為業者規避展演申請的漏洞。

她指出，全台僅83家業者取得動物展演許可，且取得展演許可大多是動物園、休閒農場，僅零星寵物餐廳取得許可，台北市僅台北市立動物園取得動物展演許可，北市寵物餐廳全數違法，既然寵物餐廳未有動物展演許可，動保處更應加強稽查，但動保處卻連前端動物餐廳的名單都未掌握，實際網搜北市至少有111家餐廳飼有動物。

柳采葳呼籲，動保處應列管「有飼養寵物之餐飲業者」，並加強稽查動物展演場所，針對以動物招攬顧客的餐廳、場所，應於《台北市動物保護自治條例》新增飼養動物應符合的環境標準、填寫動物管理表、明定稽查頻率項目等管理辦法。至於確實利用動物營利的餐廳、場所，動保處應輔導業者取得動物展演許可，並提供專業諮詢及技術協助。

動保處長陳英豪表示，所謂「營利性互動」是指因為互動而收費，若賣的是餐點而非專指互動則合法，但寵物餐廳狀態多元，可能是飼主上班時帶到餐廳，還是要實際了解餐廳營業情形，若有違法則依法開罰，但一般寵物飼養照顧若出現虐待行為，仍可以依《動保法》開罰。

他直言，業者開餐廳或餐廳飼養寵物，都不需要報備動保處，但動保處仍會主動積極透過網路搜尋新開業者，或經民眾通報彙整資料庫主動稽查。就算餐廳有販售飼料，仍要觀察消費者購買後是否有餵食動物或帶回家。

陳英豪承諾，3個月內研議修法，1個月內提出方向，並找業者討論。

柳采葳怒斥，陳英豪實在不適格，賣飼料就是等同於和動物互動的門票錢，誰賣飼料是給客人帶回家吃，還是要配咖啡吃？實在很荒謬，令人質疑恐是袒護業者。