高宇蓁出道22年推出首張EP《我是一個演員》，適逢發片一個月，她今（20日）在信義區挑戰「當街頭藝人」，演唱新歌〈微微一笑的你很美〉時吸引民眾圍觀。意外的是，與她曾在戲劇《我們發財了》中飾演夫妻的戲劇男神温昇豪突然現身，並送上「微笑花束」，高宇蓁一看到對方立刻大喊「老公」，私交甚篤的2人還約定之後合作新單曲。

高宇蓁今與街頭藝人炯明合作，在信義區人行步道開唱，事後受訪問到前一晚是否緊張？她直言不緊張，反倒比較擔心現場會有突發狀況。對於「螢幕老公」温昇豪不僅送花應援，更自掏腰包買了100張實體EP，高宇蓁直呼感動，表示2人之前合作拍戲後，一直沒機會公開合體，開玩笑稱「我們都私下偷偷來」。成為歌壇新人的她，也透露宣傳期每天都很累，一天最多安排7、8個通告，「但當歌手還是很幸福的，工作時間也比較彈性」。

高宇蓁20日在信義區挑戰當街頭藝人。（鵲兒喜娛樂提供）

在520全民告白日這天體驗當街頭藝人，高宇蓁藉著現場表演〈微微一笑的你〉向歌迷告白，應景浪漫氛圍之餘，務實派的高宇蓁卻在當天排滿超過十小時的工作，從通告到自己公司的會議一路排到晚上九點，她笑說：「雖然520諧音『我愛你』感覺很浪漫，但我自己不會刻意在這天做什麼特別浪漫的事，平常日子對愛的人表現關心示愛比較實際。」被問到下工後會跟另一半怎麼度過這一天？她幽默笑說：「一起看總統就職典禮的新聞吧！」