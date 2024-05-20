繼中信高評級公司債（00772B）創下國內首檔月配、規模破千億的債券ETF，刷新債券ETF發展新里程碑，中國信託投信再推出聚焦「70％鎖定信評A-級以上債券」，且部位至少占基金淨資產價值70％以上的「中國信託高評級策略收益債券基金」，不僅相對安全穩健，更涵蓋全球龍頭企業，且在降息時報酬表現佳。

除了將高評級債券作為核心部位外，同時還視情況搭配3大增益工具，包括一時失意的BBB債、後市看好的明日之星債（為非投等債），以及具轉股權爆發性強的可轉債，以追求資本增值與提升投組投資效率的機會，

中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼表示，觀察近期債市變化，從5月FOMC會議到美國聯準會主席鮑爾發表公開談話，可發現幾乎已排除升息的可能性，顯示目前的債券價格已在底部的訊號浮現，且債市評價偏低，市場先前已反映今年調低降息次數的預期，因此價格下方風險仍低。

另外觀察債券殖利率位表現，房旼認為，仍處於相對高位。截至2024年4月15日，美債十年期的殖利率達4.72％，高於十年平均2.9％；全球綜合債券殖利率高達3.97％，也高於十年平均1.93％；全球公司債殖利率更高達5.69％、高於十年平均3.48％。高債息將提供債券很好的下檔保護，此時正是投資人參與債市的好時點。

中國信託投信推出發行價10元的中國信託高評級策略收益債券基金，視為是新一代進化版高評級債券基金，且採取月配息機制，有望協助投資人創造每月穩定的現金流，而配息級別將於基金成立滿3個月後，進行首次收益分配，預計第1次配息評價日約在9月下旬、10月中下旬入帳領息，對於想要存債的投資人，不妨趁募集期間（5月22日至5月31日）入手，以把握債市行情。