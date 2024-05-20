台南市長黃偉哲參加520正副總統就職典禮時，與氣象達人、新任環境部長彭啟明俏皮自拍。（市府提供／洪榮志台南傳真）

新任總統賴清德、副總統蕭美琴20日就職，台南市長黃偉哲特別向市議會請假出席，除與氣象達人、新任環境部長彭啟明俏皮自拍，並在臉書發文「猜猜哪位才是黃偉哲？」，也發表對新任正副總統的祝福，以及對卸任總統的感謝。隨後，黃偉哲還與屏東縣長周春米、高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁同框，留下難得的南台灣4縣市首長合影。

黃偉哲在臉書發文表示，細數在蔡英文總統8年帶領下，台灣推動「5＋2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」及前瞻基礎建設計畫，台南也在沙崙智慧綠能科學城、南科半導體聚落及國網雲端資料中心的發展下，與周邊科學園區互相鏈結，相信南台灣將是亞太地區雲端服務重要節點，也是創新經濟發展核心區。

黃偉哲指出，新任的賴清德總統與蕭美琴副總統，與台南的淵源無比深厚，期待賴總統率領的執政團隊，繼續帶領台灣大步向前，也為南台灣帶來更多的發展。

黃偉哲還說，1624年台灣從台南出發，也是台南與世界貿易展開交流的時刻；2024年是台南400，適逢第16任正副總統就職，就職國宴也特別選在台南接待國內外賓客，不僅別具意義，更藉此提醒大家展現能量、散發自信，向全世界介紹台灣，邀請全世界與台灣交陪。