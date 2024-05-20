鳳凰花除常見於高雄行道樹，壽山上也能看見數抹紅色花海。（公園處提供／任義宇高雄傳真）

鳳凰花為高雄常見行道樹，近日街頭多處可見紅色花海。（任義宇攝）

今年5月5日已到「立夏」節氣，近日高雄街頭綻放有「南國美人」之稱的鳳凰花，正式宣告夏天到來，也因花語與離別、青春有關，又被稱為「畢業花」高雄市公園處表示，在壽山、愛河畔、鳳山、前鎮、三民等多處公園與街道，都可看見到熱情的紅色花瓣飛舞。

近日高雄街頭隨處可見有「南國美人」稱號的鳳凰花陸續綻開，滿樹焰紅似火的花朵，有如紅色蝴蝶在高雄街頭巷尾翩翩飛舞，因鳳凰花花語為離別、思念、火熱青春，花期恰逢學校畢業季，宛如鳳凰花為離校在即的學子們戴上璀璨頭冠，歡送莘莘學子邁向錦繡前程。

高雄市公園處介紹，鳳凰木是蘇木亞科的多年生落葉大喬木，適合生長於全日照且溫暖的環境，是城市常選用的行道樹種類之一，鳳凰木開花時節約在5~7月間，橘紅色的花朵配合鮮綠色的羽狀複葉，被讚譽為世上色彩最鮮艷的花樹之一。

公園處說，鳳凰花在高雄壽山、鹽埕區公園路、愛河河畔、時代大道、中華一二路、橋頭區成功南路、甲仙區忠孝路、鳳山區水映公園、鳳山公園、前鎮區星光水岸公園、三民區雙湖森林公園等地都可見到，夏季高雄的街頭、校園、綠地，金黃的阿勃勒及印度紫檀、浪漫的大花紫薇與艷麗華美的鳳凰木相互輝映。