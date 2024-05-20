64歲男星何家勁演出電視劇《包青天》展昭一角，紅遍兩岸三地，被譽為「最帥展昭」，2013年淡出演藝圈後，重心放在經營自家品牌「勁家莊」。近來趁著工作空檔約三五好友打球，沒想到對象竟是有「御用惡人」之稱的林國斌及盧惠光，對比他飾演過正氣凜然的展昭一角，正邪兩派難得同框，形成有趣畫面。

何家勁近來趁著工作空檔相約好友打球，曬出兩張自拍照與網友分享，只見他對著鏡頭露出燦笑，好心情全寫在臉上。雖然雙頰較過往豐腴，臉上也出現不少皺紋，不過帥氣模樣依舊不減。而與他一同前往的則是飾演反派聞名，有著「御用惡人」之稱的林國斌及盧惠光，據悉三人常常相約打球聚餐，多年好感情讓外界稱羨不已。

何家勁有「最帥展昭」封號。（圖／中時資料照）

何家勁與林國斌及盧惠光是多年好友。（圖／何家勁小紅書）

回顧林國斌入行超過40年，有著和黎明相似外貌，多年前以電影《破壞之王》的斷水流大師兄走紅，最令人關注的莫過於和梅艷芳的一段情，可惜兩人因為身分懸殊，交往3年就分手，後來與圈外女友結婚後，生下一對龍鳳胎。至於盧惠光在演藝圈有著「光叔」封號，演出過《拆彈專家》、《賭神2》等電影，和藝人黎淑賢結婚8年，育有2子，不過這段婚姻維持8年就告吹。

林國斌入有著和黎明相似外貌，以電影《破壞之王》斷水流大師兄走紅。（圖／龍劍飛V微博）

盧惠光在演藝圈有著「光叔」封號。（圖／12分十分吋微博）

盧惠光先前也曾在Instagram曬出與好友相聚的合照，只見曾志偉、錢小豪、任達華、何家勁等90年代實力派演員全是座上嘉賓，勾起粉絲無限回憶。