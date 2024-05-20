繼輸液大缺貨、克流感也缺貨嗎？天氣轉熱但遇到各級學校畢旅季，流感群聚仍不斷，不少家長反應孩子燒到全身虛脫，就醫醫師卻說抗病毒藥必須自費，懷疑克流感也缺貨；開業小兒科醫師施勝桓澄清，克流感沒缺貨，是公費抗病毒藥擴大使用條件4月底截止，家長聽到自費費用動輒上1000元哀鴻遍野。

公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件4月底截止，停止「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」，5月起恢復為流感併發重症通報病例、以及5歲以下、65歲以上、有慢性病等具流感高風險族群才可免費使用。

根據疾管署傳染病統計資料顯示，台中市今年5月1至18日類流感門診就診人次為萬7912人次、急診就診2175人次，相較去年年同期類流感門診就診2萬2037人次、急診就診1607人次，分別成長26％和35％，顯示近來類流感病患並未減少。

由於公費流感抗病毒藥劑5月起只有5歲以下、65歲以上、有慢性病等族群適用，不少民眾聚餐、青少年畢旅出遊回來感染，就醫發現抗病毒藥要自費，而且動輒1000元起跳，紛紛在社群網路抱怨，難瘦香菇、好傷荷包、不能生病呀…，還有家長1個小孩4月底感染流感，另1個小孩5月1日也被感染，得知現在要自費，當場跳腳。

臨床醫師也發現近來校園流感群聚案沒有減少，施勝桓說，今門診就有2名國小六年級學生，畢旅回來紛紛罹患B型流感，其中1名媽媽表示，孩子同班同學上周六（18日）感染B流，孩子昨起就飆高燒、全身肌肉酸痛，為緩解症狀施勝桓建議家長自費用抗病毒藥，家長原來也好奇為啥要自費？經解釋家長為了孩子少受苦，仍自費1000元。

據悉，流感抗病毒藥有多種品牌，台廠價格約5日份600元，原廠藥則需1000至1200元不等，另有特效注射針劑為1600元，網路上家長討論炸鍋，有的1次噴2000元、3000元，直呼太傷荷包了。