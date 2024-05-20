被紅髮艾德欽點、一首《2002》一戰成名，狂飆15億次收聽驚人紀錄的英倫歌姬 Anne-Marie（安瑪莉）2024年正式回歸！Anne-Marie 超嗨表示，「2024已經是我最愛的一年了！」開心迎接人生大三喜，包括首度入圍葛萊美獎肯定，還有女兒Seven的可愛誕生以及回歸舞台的《ANNE-MARIE 2024 LIVE IN ASIA》亞洲巡迴即將開跑！驚喜官宣台北場，將於10月7日在Zepp New Taipei⁠壓軸開唱。

來自英國的Anne-Marie，從小就充滿藝術天賦，六歲時登上倫敦劇院舞台加入《悲慘世界》演出陣容，在2013年因試唱帶獲樂壇天王 Elton John（艾爾頓強）音樂廠牌聽見力推，就此展開了一趟登峰造極的音樂之旅。Anne-Marie陸續獻聲於排行金曲，其中最膾炙人口的，莫過於幫腔Clean Bandit的舞池國歌《Rockabye》，當中Anne-Marie魔性歌喉瞬間成為社群網路最期待的發片女聲。

隨後首張專輯《Speak Your Mind》不負眾望席捲全球樂壇，專輯中的單曲《2002》無疑成為生涯代表作。不分語系都被Anne-Marie完美嗓音征服，更創下韓國音源平台Melon最高收聽量英語歌之一，至今Spotify已超越15億次收聽。不久後被Ed Sheeran（紅髮艾德）欽點，直接躍升成為巡迴暖場歌手，接連寫下入圍全英音樂獎「最佳突破歌手」、獻聲年度鉅片《大藝術家》電影原聲帶、攜手LAUV譜寫《漢娜的遺言》原聲帶插曲《fuck, im lonely》、The Voice UK英國好聲音導師、與林俊傑JJ Lin 跨國話題合唱《Bedroom》等，Anne-Marie這股不可擋的氣勢，一路從歐美市場紅到亞洲地區。