淺山故事館內部的裝潢和擺設，幾乎由農友們設計規畫。（張毓翎攝）

淺山故事館將選在6月29日與淺山市集同一天開幕，整個相關資源，期待串聯2地遊客，擴大觀光效益。（張毓翎攝）

為了協助山區青農、社區行銷農產好物，台南市曾文溪產業觀光發展協會今年在玉井噍吧哖紀念園區旁的舊台糖福利社成立「淺山故事館」，並透過勞動部多元就業開發方案支持下創造工作機會，讓弱勢失業者在地就業；該協會理事長蘇建誌說，目前1樓為展售區、2樓空間將辦理藝文等活動，預計6月底正式開幕。

本身在玉井區種植有機香菇的蘇建誌，前年與一群志同道合的農友在噍吧哖事件紀念園區舉辦首屆淺山市集，引起不錯的迴響，去年再乘勝追擊辦理，吸引不少外地客來參觀，今年春季場的淺山市集原本預計4月底辦，不過碰上短暫雨季，夥伴農務工作繁忙，因此延後到6月29、30日。

蘇建誌說，協會今年向市府文化局承租玉井噍吧哖紀念園區旁的舊台糖福利社，打造淺山故事館，內部的裝潢和擺設，幾乎由農友們設計規畫，目前1樓作為展售區，販售各式飲品、冰品和甜點，民眾可以在裡面休息用餐，另規畫一個伴手禮專區，提供在地業者、社區賣自家的特色產品。

他說，2樓平台除了能作為藝文展覽空間，也可以提供大家舉辦課程或活動，協會的常態性會員約20位，幾乎都是玉井、南化、楠西和左鎮的農友，有人種芒果，也有人種芭樂、香菇等特產，非常多元，希望藉由淺山故事館這個實體店面，讓農友們接觸到更廣的消費族群。

淺山故事館將選在與淺山市集同一天開幕，整個相關資源，期待串聯2地遊客，擴大觀光效益。