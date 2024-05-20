台灣的交通狀況一直為人詬病，還曾被CNN指是行人地獄，網紅兼YouTuber Cheap表示，台灣的圓環設置紅綠燈、機車無法走內線車道，也沒辦法跟著圓環轉，設計完全不合理，尤其是台北市公館的圓環根本是垃圾，但國外的圓環規劃得很好，能降低事故發生率，嘆台灣不懂得利用反而增加麻煩，直呼是「喪失初衷」。

Cheap近日於臉書指出，好的圓環能大幅降低事故發生率，可提升行車效率，但台灣的車種分流導致圓環變得非常奇怪，機車無法走內線車道，出現機車沒辦法跟著圓環轉的Bug，只好又另外設計兩段式左轉、待轉格，完全喪失設置圓環的初衷。

Cheap點名台北市公館圓環是垃圾，設計完全不合理，設置紅綠燈，且24小時運轉，根本是浪費錢又浪費時間，但在國外圓環是一個好物，他感嘆台灣不懂得利用反而增添更多麻煩。

貼文讓一票網友有感，紛紛表示台灣圓環設計宛如大型路障，認為台灣的圓環設計應要「打掉重練」，另也有人提到，要讓圓環變得好用，前提是駕駛人的水準、素養要夠，以目前的交通狀況來說，駕駛人變換車道沒在禮讓，圓環根本不可能會成功。