廚房水管沒清常會跑出一些小蟑螂，一名網友發現，廚房水槽的水管太久沒處理，水有點流不下去，好奇噴魔術靈水管清潔劑有用嗎？貼文PO出後，許多網友都直呼有這困擾，水槽不只堵住還會飄臭味、容易有小強，大推用這罐噴完就通了，蟲子也消失。

原PO日前在臉書社團「我愛全聯 好物老實說」發文，每天都會用到廚房，雖然水槽會套濾網避免洗碗時食物殘渣掉進去水管，但是太久沒清水管，最近洗碗覺得泡泡跟水有點消不下去，看到很多人推魔術靈水管清潔劑，好奇這種狀況噴這罐有用嗎？

問題一出，引起許多網友共鳴，指洗碗槽水管真的要定期清理，「接廚餘的小籃子沒洗乾淨，天氣變熱真的都會開始出現小臭蚊跟小蟲，水管真的要定期清」、「這罐可以買，我都都拿來除異味，水管內部的髒污也能一起清掉」、「我家前陣子就是水管堵住還有異味飄出來，用這罐噴完就通了，平常也可以拿出來噴一下做日常清潔」、「這個清廚房水管油垢有效」、「水管真的要定時清潔，不然很容易有小強出沒，超可怕」。

還有網友表示，廚房水管黑垢卡一堆都看不到底，用這罐往水管裡面噴一噴，等待一下再沖水就乾淨了。另外，也有人分享別的清水管方法，買過碳酸鈉倒進排水孔，接著將熱水跟白醋倒入就完成。