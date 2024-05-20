朝野立委5月17日在立法院爆發激烈衝突，盧秀燕表示，自己嚴守市府立場，對於其他機關沒有評論。（陳淑娥攝）

朝野立委5月17日在立法院爆發激烈衝突，台中市民進黨籍市議員20日質詢市長盧秀燕有何看法？盧僅表示，自己嚴守市府立場，對於其他機關沒有評論；議員們反批盧秀燕為了保護自己，切割子弟兵。

市議員張芬郁今（20日）在市政總質詢要求盧發表對立院肢體衝突看法，盧秀燕僅稱，她是台中市長，無關台中市的不便評論。張芬郁說，盧系子弟兵都是當年市長努力推到國會，市民希望他們爭經費、建設，不是打架，此舉是否會影響市長的好名聲？

市議員陳淑華指出，517國會發生暴力行為，市長怎麼看？盧秀燕仍重申，別的機關的事不予評論。陳淑華提到，很多立委都是台中選出的，這些都是妳的子弟兵，妳選舉時替他們背書、站台，現在卻切割子弟兵。

陳俞融指出，台中8名立委參與其中，看到這樣，市民心中很痛、在流血，市長卻是閃避、毫無評論。陳淑華反批盧秀燕說，立委暴力行為，市長為了保護自己，如今卻切割清楚。

陳政顯則詢問盧對中央未來關係走向看法？盧秀燕指出，她一向與人為善，為市民與人為善，希望別人對我們好，所以要先尊重別人，這是從政以來的態度。賴清德總統是新手上任，希望大家多給新政府時間及空間，不必太早評論，也不適合現在評論。

陳政顯提到，517事件我們不是當事人，每一個地方民意機構的運作模式不盡相當，不能透過片段新聞或消息來判斷他人如何，台中市議會是探討市政的民意機構，也不適合在這裡評論。