新北市永和區新店溪河畔，前天（18日）有釣客在釣魚時，發現一具男子漂浮在水面上。警消接獲報案，立即到達將死者打撈上岸，但在上岸時驚見雙腳遭旅行箱帶捆綁，警方不敢大意，立即在現場採集相關證據，並通知家屬抵達。經家屬證實，男子疑似輕生落水，但詳細原因仍待進一步釐清。

據了解，當天下午4時許，釣客劉男在新店溪河畔釣魚，突然發現水面上有一名男子載浮載沉立即報警，警方抵達，發現男子雙腳遭旅行箱帶捆綁，起初懷疑有外力介入，並展開調查。但經過調查後，死者為鍾姓男子（63歲），與弟弟同住在新北永和，立即連繫鍾男弟弟抵達，確認死者為哥哥，並指出旅行箱帶為哥哥所有。

鍾男弟弟向警方表示，哥哥水性很好，連自己泳技都是哥哥所教。警方昨天（19日）相驗，初步認定為生前落水，排除有他殺嫌疑，腳上旅行箱帶疑似為死者自己所為，家屬對此並未表示意見。由新北地檢署開立死亡證明，並將遺體交還給家屬處置。

★《中時新聞網》關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。