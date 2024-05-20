Global Mall新北中和店推全國電子「Panasonic一對一變頻冷暖空調」，原價3萬3700元、優惠價3萬330元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和店推全國電子「大金11變頻冷暖（經典V型）」，推薦價3萬4980元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋推培芝家電的「SHARP冷暖型頂級AIoT系列一級變頻分離式空調」4至6坪，3萬5300元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋推培芝家電的「Panasonic UX頂級旗艦變頻分離式冷暖空調」8坪，5萬6900元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

漢神百貨的「LG-WIFI旗艦冷暖氣機」適用約9至13坪，推薦價6萬4900元。（漢神百貨提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店推集雅社「LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調旗艦冷暖型」，原價3萬1400元、特價2萬9900元。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

有感物價通膨、電費調漲加上正逢報稅季，民眾物色消暑家電更加精打細算，百貨觀察熱門冷氣空調依舊圍繞在變頻、節電、靜音等多功能上，便瞄準炎夏銷售旺季放送多元好康，包含下殺8折起、抽獎拿好禮等，搭配節能補助更省荷包。

Global Mall觀察，4月開始湧現冷氣採購潮，尤其變頻冷暖空調、適用於6坪以下空間最熱銷，不僅可快速調節冷暖、具節電成效，符合一級能效還可申請政府補助；另日系品牌同樣受消費者青睞，每台預算可拉高至3萬至3萬5000元；Global Mall趁勢精選多款冷氣推優惠8折起，帶動銷量成長逾10％，即日起至6月30日再享包括「點數放大最高17倍送」好康，全台8店單筆消費滿688元贈限量100點；線上環球Online加碼推線上會員登入抽5200元購物金、新會員抽日本大阪自由行等。

大葉高島屋分析，變頻靜音、省電、智能多工且價格落在3萬至5萬元間的空調最受歡迎，顧客偏好品牌以Panasonic、LG、SHARP夏普為主，5月搭母親節檔期優惠，單月賣出至少10台以上冷氣，家電區整體業績較去年呈雙位數成長；現推薦5樓「培芝家電」熱賣的「SHARP 冷暖型頂級AIoT系列」一級變頻分離式空調，透過AIoT智慧聯網遙控App，可設定自動除菌脫臭、ECO節能運轉等功能；6月2日前憑官方LINE優惠券，「培芝家電」SHARP夏普指定機種享現折5千元。

漢神百貨家電銷售員分享，歷來顧客指名度較高的品牌以國際牌、大金、日立等日系品牌為主，但近期韓系品牌詢問度也有上升趨勢，中高階冷暖氣機的詢問度亦不斷提升，現在除搭配節能補助、減徵貨物稅最高可省5000元外，再配合漢神百貨與漢神巨蛋6月13至6月16日的會員感謝祭，全館刷同一信用卡滿1萬送500元活動，最高有機會再省1500元至3000元。

統一時代百貨台北店指出，顧客近期汰舊換新意願提高，特別推薦新品「LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調旗艦冷暖型」，原價3萬1400元、特價2萬9900元，限量10台；5月24日至5月26日全館指定櫃位刷統一時代聯名卡滿3000送100。