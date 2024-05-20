修杰楷製作、主演的TVBS《秘書俱樂部》現正拍攝中，主演賴雅妍、曾莞婷、王傳一、林嘉俐、張軒睿、楊晴、管麟等人20日出席媒體茶敘，修杰楷表示該劇主要講秘書之間的愛恨情仇，有如職場版《甄嬛傳》。

曾莞婷自曝曾被同行以「奧步」削價搶代言，私下找廠商，以低於她一半的價錢去接，只為了製造聲勢比她好的假象。劇中一開始就鬥輸曾莞婷的賴雅妍則說：「我被衝康自己也不知道吧，換角應該是我們的日常。」修杰楷也說換角這種事常發生。

賴雅妍在《秘書俱樂部》第一集就被曾莞婷鬥到瞬間歸零。（陳俊吉攝）

修杰楷表示，《秘書俱樂部》選角最早確認的是賴雅妍、曾莞婷這兩個互撕的女生角色，笑說兩人兼具實力與美貌，不過當時的賴雅妍是長髮，曾莞婷是短髮，「沒想到她們自己決定，一個把頭髮剪短、一個留長」。找王傳一則是因為看了《八尺門的辯護人》，「覺得他太帥了，很有魅力！」楊晴則首度挑戰眼有點反派的心機角色，是最後幾集的大魔王。林嘉俐飾演的總經理秘書角色很難尋找，因為掌控大小事情，且對一切事情逆來順受，還要有點媽媽的感覺。

王傳一飾演設計公司總監。（陳俊吉攝）

楊晴首度挑戰演心機反派。（陳俊吉攝）

他說最難選的是張軒睿的角色，「有點白爛又不是太白爛，又不能白爛到被討厭，放眼演藝圈就是只有他了，會可愛到讓人罵不下去！」賴雅妍一聽笑說：「但我都很認真罵他耶，每一集！」而管麟因為身材太好，一出現就會讓劇組為之瘋狂，梳化組每個人都笑得很開心，「他換衣服都要換好久，會有5、6人湊上去在幫他弄，還莫名被加了裸露的戲！」並爆料賴雅妍在一場同事去她家聚會戲還幫管麟加戲，問他：「你要不要去洗個澡？」賴雅妍笑回：「軒睿都脫了，他也要脫脫看啊！」雖然沒有得逞，但後來管麟還是在一場淋雨戲濕身脫衣，但只有毛巾「乾擦」沒有淋浴。

張軒睿角色白爛又可愛。（陳俊吉攝）

是否會吃味管麟、張軒睿兩個鮮肉在劇組大受歡迎？算是資深肌肉男的修杰楷說不會吃味，也不希望大家把焦點放在他身上，王傳一則笑回：「要看就看美好的！不要看我們東坡肉啦！」

管麟一身健壯肌肉深受劇組女工作人員喜愛。（陳俊吉攝）

王傳一、賴雅妍認識20年，已經合作第5部戲，王傳一說，之前跟修聚會討論角色時，還說「 雅妍最近留長髮，應該可以給人家不同感覺，沒想到定妝時她又剪短，不過剪短的確是有幹練感覺」，他說多次合作的兩人默契已經很好，彼此幾根毛都很清楚。

賴雅妍表示，演這齣戲最困難的就是有大量的「尬酒」、喝醉酒戲，劇中從3、6、9到12分醉到ㄎㄧㄤ掉的都演過，這對平常不太喝酒、很少喝到「起笑」的她真的好困難啊，自曝酒量真的很差，一喝酒就會全身性的紅，笑說「我喝果汁就可以胡言亂語」。

賴雅妍飾演秘書。（陳俊吉攝）

曾莞婷則自信地說：「這邊沒人酒量比我好，我什麼酒都可以！ 」她說自己是愈喝愈清醒那種人，人家看不出來她醉了，「我醉了也要把人家弄醉，事後會失憶，但不會失態，講話比較像小女人，會撒嬌」。

曾莞婷劇中鬥贏上位（陳俊吉攝）

林嘉俐說，她所有演員中唯一真的當過秘書的人，她畢業後第一份工作就是在屏風表演班擔任李國修老師的秘書，也是唯一當上班族的時候，這份秘書工作做了兩年，所以看人眼色很厲害，當年經常陪老闆出去吃飯喝酒，「現在戒酒了，因為以前喝太多！」她說自己原本就立志要演戲，當年面試她的人是徐譽庭，「她說我平常可以演戲，每天5點以前上班，6點以後可以拍戲，後來劇團希望行政歸行政、演員歸演員，我就選擇好好演戲」。

林嘉俐飾演總經理秘書。（陳俊吉攝）

修杰楷說，這部戲24集，已開拍近3個月，再20天左右殺青，之後他就要無縫接軌到新加坡拍戲3個半到4個月。被問起女兒會不會期待平常嚴格如教官的他長久不在家？他秒回：「她們會很想我！現在就已經在說捨不得我去那麼久！因為是第一次跟她們分開那麼久，她們會思念我，因為需要有『制度』在。」但也強調會來來回回，老婆賈靜雯就暫時不會接工作，「我們兩個長時間的工作會盡可能錯開，一直以來都是這樣」。