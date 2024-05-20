今（20）日是第16任正副總統就職典禮，總統賴清德的演說備受外界關注，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，並對兩岸釋出善意。而在演說中，賴清德一共提了77次「台灣」、9次「中華民國」和3次「中華民國台灣」。對此，政大外交系教授黃奎博今日就指出，賴清德向北京拋出一根「略為削尖的木棍」，已把兩岸一邊一國的態勢逐漸明朗化，就職演說通篇都是「兩國論」，坐實了賴清德「台獨務實工作者」的信仰。

根據《ETtoday新聞雲》的報導指出，黃奎博認為，對比蔡英文從前較為柔軟的說法，「賴清德真的強硬很多」，同時賴清德也向北京拋出一根「略為削尖的木棍」，黃奎博回憶，當時2016蔡英文的就職演說中，30分鐘演講裡，以「對岸」稱呼大陸、13次以「這個國家」、「這個國家的台灣人」等用語，並沒有提一次「中國」，而對照如今「賴清德致詞時的說法，有好幾次中國對上中華民國，等於就是在說台灣獨立，只是名字叫中華民國。」

黃奎博指出，賴清德只是不敢直接講一中一台，但什麼是「維持現狀」？難道是共機繼續來？黃奎博坦言，在民進黨執政8年後，賴清德的就職演說更凸顯「來自中國大陸的威脅」，不但這次沒有以單獨篇章提到兩岸交流、兩岸人民關係條例、任何有關「尊重九二會談歷史事實」內容，還在強調「有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

黃奎博最後更說，賴清德已把兩岸一邊一國的態勢逐漸明朗化，就職演說通篇都是「兩國論」，坐實了賴清德「台獨務實工作者」的信仰，不過此舉對北京而言，未來將常態化戰備巡演、打壓外交，更加限縮對台的空間。