縣府投入8.4億餘元興建新竹縣總圖書館，旁邊計畫興建新竹縣美術館，縣議員邱靖雅20日在議會質詢時認為，縣府在不到2公頃土地興建總圖和美術館，很難發揮場館要達到的功能，應把美術館改為總圖二館，多功能使用，活化歷史建物做為美術館。

邱靖雅指新竹縣美術館用地7千多平方公尺，設定目標為民眾的美術館、與國際接軌、書法等3大方向，事實上桃園美術館已實現新竹縣的想像，桃園美術館用地有9.8公頃並有三個場館，新竹縣沒有這樣的條件。

邱靖雅說，各縣市美術館多採用舊館及古蹟活化，且一館多用，縣府在不到2公頃用地興建總圖和美術館，很難發揮場館要達到的功能。並舉北埔姜阿新洋樓自行營運，新埔三街六巷九宗祠參訪不是關門就是要預約等狀況，認為文化局沒有活化的能力，認為該地不宜蓋美術館，應改成總圖二館較佳。

文化局長章宗耀回應，他上任以來密集拜訪並與在地民眾溝通，認為圖書館、美術館的興建都是進步城市的指標與象徵，很多人也抱持高度期待。

章宗耀指將辦理3場新建美術館相關議題共識說明會，預許6月底完成規畫，明年完成競圖及設計，工程經費預估20億元，預定2030年完工，將向中央與相關各部會爭取興建軟硬體經費。副縣長陳見賢則表示，邱靖雅議員的建議有意義，會如實和縣長楊文科報告。

章宗耀說，新竹縣總圖經費8.4億餘元，目前工程總進度已達72％，預計8月底可完工，明年底開館，將提供民眾多元且豐富的分齡分眾閱讀空間，陳設既有新竹地區人、文、地、產、景相關館藏介紹，期透過書籍文字傳承竹縣文化脈絡。