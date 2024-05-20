賴清德今就職演說時，未提及兩岸人民關係條例。民眾黨主席柯文哲對此表示，當初三組候選人競選總統時，遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例以處理兩岸關係，這是公約數，如果有人要脫離，自己要出來說明。

柯文哲今表示，民眾黨的政策主張是台灣自主、兩岸和平，台灣自主的定義就是要維持目前現有的民主自由的政治體制跟生活方式，這是底線，在這個底線之下要怎麼運作，可以討論。

針對賴清德未在演說中提及兩岸人民關係條例，柯文哲說，當初三組候選人在競選時，公約數就是會遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例，來處理兩岸關係，當時大家都這樣宣示，「如果有更改的人，就要說明為什麼要更改，還有計畫是什麼」。

柯文哲說，誰當家誰負責，沒有要求賴清德一定要怎麼講，但政治應該「是就是，不是就不是」，要有一致性。現階段中華民國還是公約數，如果有人要脫離這個公約數，自己要出來說明。