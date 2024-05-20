新興運具崛起，電動車、具先進駕駛輔助系統（ADAS）的車輛普遍使用，國家運輸安全調查委員會檢討修正重大公路運輸事故範圍，擬將新興運具納入，而原先公路調查範圍是死亡4人以上才進行調查，未來改為死亡3人以上就會進行調查。

運安會報告指出，2021年1月起至2024年3月，國道發生施工工程緩撞車遭追撞事故有347件，其中175輛肇事車輛配有ADAS，占全部事故的50％，175件事故中開啟ADAS者有91件。

運安會說，2023年11月30日國道1號大雅路段發生的小客車追撞工程緩撞車事故，已經立案調查，調查小組共設置操作分組、車輛分組及道路分組，針對駕駛操作、事故車輛特性及國道施工的交通管制計畫等蒐集資料，並持續進行後續調查作業。

運安會表示，預計今年6月完成事實調查報告、明年5月完成調查報告。但立委洪孟楷質疑速度太慢，無法給國人交代，運安會稱會加速進行，拚今年底完成報告。

因應新興運具如電動車、氫能車、具ADAS車輛等普遍使用，運安會擬修正重大公路運輸事故範圍，朝降低啟動調查門檻及擴大調查範圍之方向進行，例如原先公路調查範圍是死亡4人以上才進行調查，未來改為死亡3人以上就會進行調查。