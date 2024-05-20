此外，丙酮、MTBE及輕油等原料行情隨原油行情同步上揚，且海運費增加，同業挺價心態堅定，加上第二季亞洲13家甲基丙烯酸甲酯（MMA）同業停車檢修，合計年產能127.5萬噸，占亞洲產能27％，後市行情可望維持高檔。台塑（1301）、中石化（1314）營運加分。

第二季為石化產品需求旺季，且台塑有4個廠歲修（麥寮AE廠、寧波AE／EVA廠、美國 HDPE廠），比第一季6個廠（仁武PVC／VCM／鹼廠、林園PE廠、麥寮HDPE、寧波AE）減少2個廠，預期開工率87％高於第一季84％，產銷量增加，營運持穩推進。

中石化持續推展轉型，精細化工5月開始生產，以光學OPP衍生物為主；氫化產品預計今年生產，初期先以客戶試樣為主，最快下半年排入量產。大陸威名石化基地分二階段進行，總投資額人民幣68億元。第一階段－環己酮（苯酚法）及PA6產線已於去年開始生產銷售。第二階段－環己酮（水合）、CPL產線進行審批申請中，預計2026年投產。

分析師認為，第一季PVC、EVA、AE、NBA、SAP、AN、MMA等都陸續有業者調漲報價，加上油價持穩波動，隨著旺季價格上揚，有利於增添石化產品報價增溫走揚支撐。此外，受制環保規定轉嚴及歐洲產業轉型，老舊產能關廠，且廠商多降載生產、降低市場庫存，塑化產能擴張或有機會在下半年進一步放慢，支撐產業走出谷底。