賴清德總統今於就職演說上，表示只要政府在，勞保就不會倒，民眾黨主席柯文哲稍早表示，這是話術，並沒有真正面對問題；他也針對能源政策向賴清德提問，今年核三真的要除役嗎？還要堅持非核家園神主牌嗎？

柯文哲今舉行記者會，針對賴清德就職演說，提出幾點質疑，他首先針對能源政策表示，賴在演講稿中提到五大信賴產業，都需要電力，特別是半導體跟人工智慧，為高耗電產業，需要穩定電力供應。

所以他質問賴清德，今年7月27日，核三廠真的要如期除役嗎？還是要堅持非核家園的神主牌嗎？特別又要面對2050淨零碳排放、企業永續問題，能源是賴清德上任後最重要的民生問題。

而賴清德說，只要政府在，勞保絕對不會倒，柯文哲直言，這是話術，他先前和前總統蔡英文談的時候，知道只要政府撥補一千億，短期內勞保就不會破產，但這是治標不治本，沒有真正面對、解決根本問題，這也是新政府上任後需積極面對的問題。

柯文哲表示，居住正義部分，蔡英文的八年20萬戶社宅確定跳票，賴清德如今又提8年100萬戶，「20萬都跳票，100萬戶還是會跳票」，他認為，到底該怎麼做，應該要有明確的里程碑，不要又淪為口號。