0403大地震重創花蓮地區，為幫助當地重建，台中市長盧秀燕5月初號召女性縣市長到花蓮表達慰問與關心，市府更結合各項活動設立花蓮農特產品攤位，並號召逾百團旅遊及觀摩行程，盼以具體的行動展現「同舟共濟、患難與共」團結互助精神，也恢復民眾對花蓮觀光信心。

為展現對花蓮震後重建的支持，盧秀燕5月初號召女性縣市長赴花蓮關懷，也鼓勵各界團體組團到花蓮觀光，市府指出，盧秀燕也發起「為母親做件好事—用行動溫暖花蓮」活動，鼓勵里鄰社區、宗教宮廟、志工團體、市場商圈及公會團體等響應到花蓮觀光、觀摩與交流。

台中市府研考會表示，花蓮是女性縣市長聯盟的重要伙伴，在災難時前往關懷，象徵女性領導者之間的團結與互助，也表達台中市民對花蓮的深厚情感和真誠關懷，再次展現縣市聯盟的具體成效；今年下半年的女性縣市長交流活動將由花蓮接棒，屆時將透過女性縣市長再次齊聚為花蓮帶來更多關注與支持，也為其重建提供最堅實強韌的後盾。

關懷團由北區公所率先出發，因有感於過去的觀光勝地變得街容蕭條、人氣冷清，許多人積極參與，截至目前市府已規畫、媒合近120團、約4800人，超越原先100團目標。此外，市府也積極在各項活動中提供花蓮農特產品的展銷攤位，相關農特產在台中銷售金額以達542萬元，用實際行動支持花蓮的振興與重建。

研考會強調，市府除繼續規畫「幫媽媽做件好事系列」相關活動，也透過宗教團體加入等方式募得近2000萬元捐款，市府並籌措經費邀紙風車劇團到花蓮舉辦2場公益演出，盼以歡樂為花蓮帶來正能量和希望。