雲林縣虎尾國中、石榴國小等8所國中小日前參加「全國學生創意戲劇比賽」，拿下5特優、3優等佳績，20日縣文化觀光處到各校張貼紅榜，並宣布今年「雲林國際偶戲節」將配合國慶煙火在雲林，10月10日至13日登場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾國中、石榴國小等8所國中小今年參與布袋戲教育扎根計畫，日前參加「112學年度全國學生創意戲劇比賽」，拿下5特優、3優等佳績，超越台中、台南、高雄3直轄市，20日縣文化觀光處到各校張貼紅榜，並宣布今年「雲林國際偶戲節」將配合國慶煙火在雲林，10月10日至13日登場，讓雲林布袋戲更加璀璨亮眼。

雲林縣政府推展布袋戲藝文教育扎根計畫，由縣府媒合布袋戲藝師輔導學校成立布袋戲社團，遍及國小、國中、高中職，校園植根推廣普及率獨霸全國，縣內35％學校曾參與計畫，其中21％學校更是年年參與，歷年累積參與計畫學生數達1萬7072名，成果豐碩。

雲林縣長張麗善表示，「雲林縣藝文特色教育扎根計畫」獲文化部常年經費挹注，近年經費雖逐年遞減，縣府仍持續投入資源，打造雲林成為全台布袋戲教育扎根效益最高縣市。文化扎根須長期投注心血與時間，期望中央與地方攜手，支持為推展布袋戲而努力的優秀布袋戲藝師及參與學校。

張麗善說，透過扎根計畫，除持續培養布袋戲觀眾，讓更多人了解布袋戲，也吸引不少優秀新生代投入，例如五洲小桃源掌中劇團年輕藝師陳淑，即榮獲青年金掌獎肯定；虎尾國中布袋戲社團學生，因學習布袋戲引發對傳統戲曲的熱愛，進入國立戲曲學院就讀；海線鹿場國小也在吳萬響藝師長期投入下，展現亮眼成果。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，榮獲特優的石榴國小是扎根計畫元老級參與學校，參加全國戲劇比賽多次榮獲特優，並前往日本參加飯田國際偶戲節，以布袋戲會友；西螺國中、虎尾國中均由余玉柱藝師指導，創團雖不久，但在校長許美珠、王昇燦支持與藝師努力下，火速竄起一鳴驚人。