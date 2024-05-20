「京華城容積違失案專案調查小組」20日召開第4次專案會議，今邀請6月20日第1次專案小組專家學者前來說明，召集人游淑慧表示，送進都委會的案子都是市府決定的，但是京華城2次專案都沒有，關鍵人物在於前副市長彭振聲及前都發局長黃景茂，科長坦承，京華城若沒有市長室交辦，不會讓案件進都委會，為釐清分工問題，後續將邀集彭振聲和黃景茂進行訪談。

今日出席專家學者包含白仁德、徐國城及劉玉山，游淑慧表示，京華城不適用於都更條例，2018年京華城在都委會提出的訴求都被駁回，為何6月20日還要召開專案會議，已知6月18日為最後開庭日，多位委員認為，為何不等行政訴訟結果出來，程序還持續在走，今徐國城及劉玉山仍表達反對立場，白仁德仍認為是為了地方發展。

游淑慧會後表示，關鍵在於2次案子都進入都委會，先是2020年3月17日京華城陳情信3項訴求，在5月21日第765次都審會議討論，爾後7月13日因行政訴訟輸了，京華城改提容獎並於7月30日第768次都審會議討論，當時業務科坦承，如果沒有透過市長室交辦，不會進都委會，正常都會等行政訴訟結果，2次案件柯市府直接開綠燈給過。

游淑慧說，任何案件送到府裡，都要經過適法性及合理性 討論，能否成案送到都委會，市府都需先行把關，京華城依照先前會議記綠7月3日提出所謂的方案4朝容獎走，都發局長黃景茂批可送都委會審議，但是從頭到尾只有1頁，所以7月30日第768次都審會議完全沒有細部計畫，讓委員無從討論，直到9月才提出細部計畫，這就像是先卡位再補資料。

游淑慧認為，整個案子看起來就是市長、副市長、都發局長3人開綠燈，幕僚單位都有提出不適用都更獎勵的說明，但是都委會審議時，4成府內代表都未發言，似乎背後有一股力量，目前仍無法聯繫到彭正聲，將透過市府將公文轉到之前的舊址，黃景茂則已在今天發函通知。