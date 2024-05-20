高雄一名46歲張姓男子， 111年曾因酒駕被法院判刑8個月，入監服刑後依然不知悔改。18日清晨5時許，張男騎乘機車行經中洲三路時，因行車不穩被警方攔查。經酒測，張男的酒測值竟高達0.97毫克，他辯稱是因為吃了含有酒精的檳榔，甚至表示「被關尚好，我尚愛被關（台語）」，警方依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，當天清晨5時許，員警巡邏至中洲三路，發現一名男子騎車不穩。經盤查，發現張男身上散發濃厚酒味，駕照也早已被吊銷。員警要求其接受酒測，張男起初聲稱沒有飲酒，但酒測結果顯示其酒精濃度高達每公升0.97毫克。張男隨即改口稱吃的檳榔內含酒精，甚至坦承自己「茫」到想吃牢飯，直呼「被關尚好，我尚愛被關（台語）」。警方訊後依公共危險罪將張男逮捕，並將其酒後駕車累犯及無照駕駛的行為製單舉發。

鼓山分局長陳奕良表示，飲酒後不得駕駛任何車輛，警方也會持續取締各類酒駕行為，並會針對易肇事地點、路段、時段加強執行取締，易飲酒處所亦商請業者一同防制，協助對顧客宣導代駕或代叫計程車，以杜絕酒駕。

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