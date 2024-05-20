原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu - Zingrur）20日走馬上任，接受媒體聯訪時表示，賴清德總統在競選時有些原住民政策的承諾，其中要盡快執行及與立法院溝通的就是平埔族正名，希望讓他們盡快獲得其身分，至於其權利等則會與專業學者讓其更完整，而都市原住民的協助也是重中之重，會在前主委的基礎之下提供更多協助。

西拉雅族人萬淑娟等112人為申請取得平地原住民身分，向司法院提起憲法訴訟，2022年憲法法庭判決出爐，要求行政機關要在2025年10月27日前完成原住民族身份法修法，以保障平埔族權利。

曾智勇並未恢復其姓名為族名，他說，他父親為了他的名字十分辛苦，到處找朋友問，為了紀念父親因此不會更換其漢名，但會採族語並列的形式處理，曾智勇也穿著其祖母留下來的圖騰編織而成的族服，象徵族靈隨時與他同在。

曾智勇受訪時表示，未來會更重視同胞、用族人聽的懂的話、很快解決部落的困難，未來會用更多的時間去跟部落溝通，至於首要推動的政策就是「平埔族正名」修法，希望讓平埔族人能夠早日取得其身分，至於權利等，則會與各界以專家形式討論，如何讓其更完整，其次重要為都市原住民的人口已占比逾半數，會在前主委的基礎之上，更關心為都會年輕人、老人等充實及精進。

曾智勇提及，由於本屆三黨不過半，如果要推動政策，或許過程會更加辛苦，但會充分及誠意地與立委溝通，畢竟唯有獲得他們支持，政策及業務的推行才會更加順利。