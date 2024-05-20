伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機19日墜毀在伊朗西北部山區，包括萊希、伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）等9人全數罹難，消息震撼國際。對此，我退役陸軍少將栗正傑指出，這次墜毀的貝爾212直升機是款很老舊的直升機，有動力方面的問題，此外，機上搭載9人實在太多，再加上天氣又不佳，導致意外最終發生。

栗正傑今在政論節目《新聞大白話》研判，這次墜機是意外事件，首先，萊希的專機型號為貝爾212，是UH-1直升機的民用型號，此系列機非常老舊，台灣已將其淘汰。栗正傑解釋，UH-1系列機生產於越戰時期，動力有限、飛不高，這使得它在飛越山岳時可能會飛不過去。

「那確實是非常危險」，栗正傑接著說，這次失事的直升機機齡已高達40多年，而由於國際制裁影響，零件不易取得，對於萊希仍坐這種直升機，他感到相當驚訝。栗正傑也提到，自己過去曾搭過UH-1直升機，由於知道有動力問題，因此當時搭機人數有限制，不敢像這次伊朗事故一樣搭到9人，「我覺得9個人重量太多了」。

栗正傑分析了墜機現場相關畫面，研判萊希的座機應是以硬著陸的方式落地，因為周遭的沒有火災跡象，他推測，整起事件應該是直升機碰到天氣不佳問題，機體性能不佳，機上又搭載太多人，導致意外最終發生。