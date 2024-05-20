針對賴清德總統今發表的就職演說，民眾黨立委張啓楷表示，兩岸部分賴清德遞出橄欖枝，希望可以先從重啟觀光旅遊開始，希望能說到做到、真正落實，為兩岸開創和平、安全、交流新局。另外，也盼賴清德面對新國會新政局，能真正傾聽、尊重民意，不要讓「人民至上、國家優先」淪為口號。

另外，賴清德在行政院長任內曾說自己是一個務實的台獨工作者，張啓楷鄭重提出呼籲，為了台海的穩定和平，賴清德今後的施政，一定要大幅提高「務實」的比重，大幅降低「台獨」的色彩，否則兩岸的執政黨根本不可能展開良性的對話，甚至可能爆發更嚴峻的台海危機。

立院上周五才發生暴力流血事件，賴清德今天說，在未來總統任期的每一天，他將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，張啓楷指出，賴清德的這番話不禁讓人回憶起前總統蔡英文在2016年1月16日「謙卑、謙卑、再謙卑」的名言，過去8年來，民進黨真的謙卑了嗎？在民進黨完全的執政下，大家看到的是，一個充滿了權力傲慢的政府。

張啓楷舉例，原本的外交部長吳釗燮在任內斷交了8個邦交國，今年5月2日到立法院備詢，可以囂張的8次嗆聲立委，說可以去告他藐視國會，這樣的官員甚至可以高升為國安會秘書長，這是哪門子「謙卑」？日前藍、白立委到中華民國的領土太平島考察，民進黨竟然批評此行是替陸助長威風、給自家政府添亂，民進黨對於美國果然是夠謙卑。

對於賴清德的就職演說提到將秉持蔡英文的「四個堅持」，並呼籲以「台海和平、互利互惠、共存共榮」，作為兩岸共同的目標，張啓楷指出，「四個堅持」的第二個堅持是，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，他要問賴總統，假如民進黨政府不承認九二共識，不願意放棄台獨，中共會停止對台灣的文攻武嚇嗎？兩岸的執政黨有可能展開良性的對話嗎？

張啓楷表示，他絕對贊同賴清德今天所說，兩岸要以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，未來可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。因此，他要鄭重呼籲，為了台海的穩定和平，賴清德得大幅提高「務實」的比重，降低「台獨」的色彩，否則一切將淪為空談。

在經濟議題方面，為了供電穩定，賴清德說會推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性，張啓楷表示，民眾需要的是充足、穩定、便宜的供電，只要能夠確保核能發電的安全，民進黨就不應該繼續死抱「反核」的神主牌。

另外，根據民調顯示，國人對於新政府的首要期待是拚經濟，張啓楷指出，拚經濟是要讓民眾有感，而不能只是提高冷冰冰的經濟數據，因此，賴清德政府未來一定全力解決低薪、通膨、高房價的問題，不能讓「中產階級」變成「中慘階級」，更要許給年輕人一個充滿樂觀前景的未來。