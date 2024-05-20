對於今（20）日賴清德、蕭美琴就職總統副總統，國民黨主席朱立倫感慨，今天賴清德總統的演說內容「非常賴清德」，今天的演說讓大家看到民進黨的意識形態、民進黨的利益還是在國家利益之上。

朱立倫在國民黨中央黨部發表評論指出，國民黨的立場就是要扮演強力監督的角色，讓台灣的民主，能夠走上正軌。民進黨執政，國民黨強力監督，結合民眾黨、在野黨的好朋友，已經很清楚了。

他也強調國民黨及民眾的期許與善意，希望朝野能夠不分黨派，共同秉持「三要、三不要」，第一要，要把國家利益放在政黨利益之上，讓台灣民主向上提升。第二要，要能尊重不同聲音，用誠心化解朝野歧異。第三要，要以人為本，真心推動兩岸和平。

三不要，不要因為理念不同，把國人當作是敵人。不要製造任何族群對立、綠色恐怖。更不要因為意識形態，取代專業跟科學。希望讓台灣更好，讓中華民國更好。

朱立倫話鋒一轉表示，今天早上看到賴清德總統就職演說，感慨今天賴清德總統的演說內容「非常賴清德」，今天的演說讓大家看到民進黨的意識形態、民進黨的利益還是在國家利益之上。

朱立倫指出，對於能相互尊重，誠心化解朝野歧異，賴清德似乎只強調一件事，「多數要尊重少數」；但他忘了自己只有40％的民意，民進黨在立法院也是少數。捨樹可以用暴力、用衝撞，用禁錮主席，用各種手段，要求多數要尊重少數，卻忘了少數要服從多數。

朱立倫直言，國民黨一定站在民意這邊，希望民進黨能夠遵守民主程序，少數要服從多數，讓多數民意通過所有重大法案，才是台灣民主之福。

對於兩岸的未來，朱立倫認為，一定要以民為本、以民為念，用真心化解兩岸之間的爭議，推動兩岸和平。「我本來充滿期待」，什麼是賴清德的善意、和平共榮？結果取而代之的，過去8年前蔡英文就職的時候強調的中華民國憲法與兩岸人民關係條例，來推動兩岸交流互動，在2024的520，看到賴清德就是很簡單一句話，就是依「兩國論」明確的檯面化，想要來推動兩岸關係。

朱立倫說，「我感到憂心」，股市瞬間大跌，相信這是民眾希望兩岸和平、希望相互交流、希望不要再對抗，必須要拿出辦法，這是執政當局必須要面對的。

針對就職演說提到的內政議題，朱立倫說，從缺電、貧富差距、青年就業、長照、幼托到所有經濟議題，演說內容都是有題目、有困難，答案都是會加強、會改進。朱喊話，台灣貧富差距愈來愈大，富者愈富、貧者愈貧，「所有經濟困境、社會不公不義，是民進黨八年，你擔任行政院長、副總統所留下來的坑，然後現在告訴我們你要解決，可是也沒答案」。

朱立倫提到，勞保的問題，不是一句不會倒就不會倒，要告訴大家要怎麼樣的不會倒？缺電的議題，不是第二次能源轉型就會處理完成的，到底核電要不要延役？你的決定、宣誓是什麼？也不要再告訴大家台灣過去8年經濟成長的成就，現實是8年來實質薪資成長不到1％，更嚴重是都集中在科技產業，剩下的服務業、青年薪水不但沒漲還倒退，這些問題如何解決、過去累積的坑如何面對？

朱立倫強調，賴清德、蕭美琴就職的今天，國民黨雖給予祝福、強力監督，還是希望賴政府拿出誠心面對朝野歧異、解決兩岸分歧，真正創造和平共榮，也希望賴政府提出真正的解方，朝野一起努力，真正讓台灣更好。