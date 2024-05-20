北投溫泉大亨陳仲明被控幫鴻海集團創辦人郭台銘收購連署書，違反總統副總統選舉罷免法，士林地院20日開庭，陳仲明延續上次開庭認罪求緩刑，並稱，賴清德都已經就職，他還在為了連署書開庭，希望法官能盡快結案並給予緩刑機會

陳仲明庭後表示：「當初收集連署書時，從基隆到屏東沒人會相信有問題，當發現違反選罷法，收手已經來不及，如今就勇於承擔。」並坦承遭羈押了2個月，對於他的生意影響很大。

陳仲明回想當初幫助郭台銘通過連署門檻：「首富郭台銘請你去他家，還不只一次，請你幫忙連署，他沒有給錢，步出郭台銘的家時，也會想要表現一下，如果連署未達門檻，還可以跟郭台銘作生意，如果選上了，說不定能參加520就職大典。」

士林地檢署起訴陳仲明、沈姓女友去年9月、10月間，為了讓郭台銘能順利通過連署門檻，透過健身房、宮廟信徒、停車場管理員等友人，從臉書下載不知情民眾的身分證，並偽造簽名，以一張500元收購600張連署書，依總統副總統選罷法連署行賄罪起訴陳等14人。