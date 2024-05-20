台灣新總統賴清德20日發表就職演說，大陸學者分析，賴清德在用蔡英文的「兩國論」包裝其台獨主張，凸出「國籍」問題對立兩岸事務，從法律層面製造「台獨」主張，預料兩岸對抗將進一步加劇。但大陸會在進一步加強反對「台獨」的政策同時，持續推動兩岸民間交流，兩項政策將並行不悖。

上海東亞研究所副所長包承柯向本報表示，賴清德此次演說內容，在用蔡英文的「兩國論」包裝其台獨主張，並充分運用了蔡時期一直使用的「中華民國台灣」概念。「這是很忌諱的」，他指出，中國大陸在2022年8月發布的對台白皮書，就已經把蔡英文的「四個堅持」、「兩岸互不隸屬」定義為「新兩國論」。

賴清德說，「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。對此，包承柯認為，賴主張所謂的國籍問題，將兩岸之間的事務對立起來，從法律的層面製造「台獨」的主張；相信這會使兩岸緊張關係進一步升高、進一步加劇對抗。

包承柯指出，兩岸關係緊張走高，在1月13日台灣選舉結果之後已經出現，但從520賴清德的講話看來，「不確定的因素已經轉變為確定的因素」，兩岸關係並沒有在520的節點上化解對抗的意義，「這是很可悲的」。但他認為，未來兩岸之間的交流還會繼續，不會因為賴清德的就職演說發生本質變化。

「因為大陸是本著兩岸一家親的思考邏輯，希望兩岸民間有著親情的往來，及相互的經貿活動和文化交流」，包承柯說，民眾之間的交流並不會因為兩岸緊張局勢的升高而徹底改變。大陸會一方面推動兩岸民間交流，同時還會進一步加強反對「台獨」的政策，兩項政策將並行不悖。