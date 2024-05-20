經濟部統計處20日公布4月外銷訂單統計，金額達471億美元，月減0.1％或減0.7億美元，季節調整後月增5.7％，年增10.8％，訂單金額、年增率皆比預期表現佳，統計處表示，主要受惠高效運算、AI應用及雲端產業需求持續擴增，上下遊客戶回補庫存以及部分原物料價格上漲所致。

統計處指出，受惠新興科技應用需求暢旺，推升電子產品、資訊通信產品分別年增22.7％、8.4％；光學器材因大尺寸面板價格維持高檔，加上電視面板及光學鏡頭接單成長，致年增13.5％。

傳統貨品因下游客戶回補庫存，加上部分原物料價格上漲，推升化學品、塑橡膠製品及基本金屬訂單分別年增8.0％、4.2％、3.5％；機械則因全球景氣復甦步調緩慢，廠商投資意願仍顯保守，致年減3.4％。

統計處表示，在高利率環境抑制全球經濟成長力道，以及美中科技角力升溫，地緣政治緊張情勢未歇，增加全球經濟前景不確定性，但受到AI應用、高效運算需求強勁，可望挹注台灣半導體產業以及伺服器等供應鏈，延續成長動能；預估5月外銷訂單金額約在465億至485億美元間，月減1.3至月增3％，年增1.8至6.2％。