今（20日）下午13時51分許，國道3號北向45公里土城路段發生一起5車事故。（圖／警方提供）

今（20日）下午13時51分許，國道3號北向45公里土城路段發生一起5車事故。（圖／警方提供）

今（20日）下午13時51分許，國道3號北向45公里土城路段發生一起5車事故，一輛聯結車疑未保持行車安全距離碰撞前方小客車後，小客車再往前碰撞前面3部小車，現場4人受傷，1人送往亞東醫院檢傷，各車駕駛均無酒駕情形。

國道警呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳更要「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限，避免事故發生。