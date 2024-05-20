總統賴清德520就職的主視覺等遭爆抄襲疑雲，桃園市議員凌濤感嘆，民進黨擅長抄襲，從論文、台文館吉祥物，到現在連國家元首就職典禮主視覺都做不到台灣原創，85.6萬的標案竟是購買國外圖庫，直指綠營執政每逢國家關鍵場合經常看不到國旗元素，都稱是鼓勵「創意」，如今連給台灣原創一個機會都做不到，向賴清德喊話：「民進黨能不能給台灣原創一個機會？」

凌濤說，文化總會在520主視覺設計出爐時，吹噓會讓更多人看見台灣美學與藝術的深厚實力。殊不知，無論是正副元首肖像、背景視覺，或者是貓狗徽章都與國外藝術家Anna Berbiela、法國畫家Francois Morellet以及Dogwood veterinary的競圖作品，簡直一模一樣。最終設計師顏伯駿也坦承貓狗徽章設計是從iStock圖庫購入重新設計。

凌濤說，民進黨擅長抄襲，不知道是不是抄襲慣了，從論文、台文館吉祥物，到現在竟然連520的國家元首就職典禮主視覺都做不到台灣原創。

凌濤查詢總統府慶祝中華民國第十六任總統、副總統就職慶典裝飾布置採購案，最後的決標金額85.6萬元。他直指這個採購案顯露出兩個問題：首先，賴清德政府是對台灣原創沒有自信，還是不願意對台灣原創進行投資？

凌濤說，過去民進黨政府執政期間每逢國慶、就職等國家關鍵場合，經常不見國旗元素，也常辯解是鼓勵「創意」，然而今天在520就職典禮上，竟然連給予台灣原創一個機會都做不到，實在是讓人瞠目結舌。

凌濤也提到，其次，退一步說即便設計理念上要購買國外圖庫，怎麼過去宣傳520就職典禮的過程，不敢開大門走大路，不敢大方承認這次設計參考過國外藝術家Anna Berbiela、法國畫家Francois Morellet以及Dogwood veterinary的競圖作品，是不是賴清德政府自己也清楚，這種說法很難說服台灣人民？

凌濤感嘆，520明明是個很好的機會去鼓勵本國原創，各國重大活動都是如此，就算不想鼓勵原創，也不該隱瞞，應該開大門走大路直接告訴國人，採用致敬。然而，民進黨抄襲成自然，始終不願給台灣原創一個機會。