今（20）日是第16任正副總統就職典禮，總統賴清德的演說備受外界關注，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，並對兩岸釋出善意。而在演說中，賴清德一共提了77次「台灣」、9次「中華民國」和3次「中華民國台灣」。對此，前中國社科院台研所所長、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任周志懷今日表示，這是一份挑釁、挑戰大陸的「台獨自白書」，「和李登輝、陳水扁、蔡英文相比，這是一個最台獨的演說，這是一條不歸路」。

根據《中央社》的報導指出，周志懷認為，賴清德520就職演說都沒有提到「兩岸人民關係條例」，也沒有「九二精神」，這是一份挑釁、挑戰大陸的「台獨自白書」，周志懷強調，如果要兩岸能對話，520的演說內容根本不會長這樣，這也代表了賴清德沒有要跟大陸對話。

周志懷最後也擔憂，這次520演說毫無掩飾民進黨的台獨野心與心計，也充滿著敵意。後續要觀察大陸是否會加強「台灣問題單方解決機制」，陸方沒有樂觀的理由。