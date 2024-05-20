嘉義市議員鄭光宏接獲陳情後，代向已爭取到大同技術學院校區的嘉義市政府爭取，希望能把大同當成社大固定校址。（鄭光宏團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

開辦24年，換過5個教學場域的嘉義市社區大學，目前承租大同技術學院上課，受少子化衝擊，大同技術學院7月底退場後， 社大上百位老師、2556位學員擔心無處上課，嘉義市議員鄭光宏接獲陳情後，代向已爭取到大同技術學院校區的嘉義市政府爭取，希望能把大同當成社大固定校址，教育處回映，接受校產需經過清算等過程，在市府尚未取得大同產權前，如社大有需要，會盡量協助社大尋找合適地點。

鄭光宏20日在市議會質詢時表示，目前社大每學期穩定開設180門課程，6大學群涵蓋5大教學特色，現有教師102位、學員2566人，嘉義市民占比66.76％，45歲至74歲學員超過全體學員70％，教學場域目前暫時租借大同技術學院，7月將屆滿3年。

由於大同被教育部列為專案輔導學校，財務持續未改善，7月底將停辦，校地將以捐贈方式由市府接管，而市府未來將以分年編列1.8億預算取得產權，初步規畫為「共融衛福園區」，鄭光宏說，社大租借大同上課合約也到7月底，學員擔心又要換地方。

鄭光宏表示，2000年社大先以東吳高職為校址，2006年經時任市長黃敏惠協助搬遷到志航國小，又因為志勤樓受到0206地震將拆除重建，無奈搬遷到中油訓練所，之後遇到新冠肺炎疫情，訓練所被中央徵召轉為集中檢疫所，社大轉往嘉大林森校區，最後落腳大同技術學院。

鄭光宏說，社大開辦24年陸續換過5個教學場域，正當教師、學員逐漸適應大同技術學院後，又面臨校地將被市府接管，教學場域無以為繼，面對高齡化、終身學習，將極力協助爭取讓大同技術學院成為社大固定校址，也盼市府能積極協助。

嘉義市教育處表示，行政院已決議同意大同技術學院退場後，嘉義校區的資產捐贈於嘉義市政府，但程序上須等校方進行債權清算公告，確認實際債權狀況後，市府才能按行政院所訂償還比例支付並取得產權，市府未來將分年編列1.8億預算取得產權，目前市府已就校地使用及維護管理，積極規畫中，但校區真正移轉到市府手上尚無時程表。

教育處長郭添財表示，社大跟大同簽約在現址上課，社大同樣受市府委託承辦，目前合約期3年，合約期滿後，現行的承辦單位如要續辦社大，需事先找到上課的場域，站在市府立場，還是會盡量協助社大找到合適的地點。