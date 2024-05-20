大陸歌手汪峰在去(2023)年底與女星章子怡離婚，時隔半年就被爆出和百萬網紅李巧（森林北）交往消息。今（20）日汪峰高調發文認愛，並透露兩人相識的時間點，強調自己是在正式離婚後，才和女方認識，希望外界不要惡意揣測，並揚言不排除提告網友。

汪峰表示，長久以來，面對所有針對他的歪曲的輿論和誹謗，他出於保護家人不想讓他們受到傷害，選擇隱忍，他表示：「可一味的隱忍，並沒有換來絲毫的理解與傷害的減少。終於我意識到，只有保護好自己，才能保護好身邊在乎的人。」

汪峰透露自己是在去年離婚兩個月後的10月份，因為因為工作關係在新疆認識了李巧，汪峰透露：「在相識的過程中，我感受到她對工作和生活的執著樂觀，看到她身上的正直和善良，認識大約四個月後我們開始交往。」

汪峰無奈表示，幾天前李巧到北京出差，他帶著孩子以及朋友們一起用餐，但結束要離開時，卻被媒體拍到，雖然只是發佈了一則新聞和幾張非常日常的照片，但是從那天之後，就有一些別有用心的人，開始不斷的惡意捏造及歪曲事實，汪峰痛批：「協同網路水軍，引發大量的不實揣測，對我們實施輿論攻擊。這其中很大比例的誹謗和污蔑都指向李巧女士，出現層出不窮的不實言論和人身攻擊，企圖抹黑她的一切。」

對於李巧因為戀情曝光後受到網友攻擊，汪峰深表歉意，並強調自己和前妻章子怡離婚，是夫妻雙方慎重且負責任的決定，與任何人無關。他澄清：「在離婚正式生效前，我與李巧女士完全不認識」。因此有網友點出去年7月看到兩人的ID顯示是在同一個城市，懷疑兩人早就在一起的說法，他強調：「這類惡意揣測，純屬誹謗。請大家不要再相信不實的新聞，並且停止傷害無辜的人。」

汪峰強調：「從今天起，所有對我的污蔑和捏造事實的輿論，我不再容忍。對因關於我的不實輿論而導致無辜的人被傷害這一現象，我更不會姑息。我會拿起法律的武器，竭盡全力，保護自己和在乎的人。不再讓謊言橫行，且不負任何代價。」