交通警力在道路執勤須以「警示燈」提醒往來人車注意，保障執法及民眾安全。由中市警局交通大隊全國創新設計、公開招標由廠商生產的「多功能活動式車頂LED警示燈」，既機動、又實惠，市警局採購222組今天起發放各分局、交通大隊外勤單位正式裝備使用。

員警處理交通事故及執行路檢等勤務，透過「警示燈」警示凸顯執勤員警位置，讓往來人車能清楚辨識，以保護民眾及執勤人員雙方安全。目前最常見國道警車的「升降式LED桿式輔助警示燈」，警車執勤時，兩根固定於車頂的「警示燈」，透過油壓原理豎起啟動，提醒國道往來車輛注意相當便利，但造價不菲，單價動輒4、5萬元。

台中市交通大隊研發設計「多功能活動式車頂LED警示燈」，不但具可攜式、獨立充電等特性，「警示燈」透過強大磁力吸立於警車車頂，機動性強、且單價僅6275元，相當便利、實惠，經公開招標由廠商生產。

台中市警察局長李文章表示，此次率先全國採購「多功能活動式車頂LED警示燈」，於夜間執勤更加突顯安全性、便利性、機動性、易於保養維護等特性，尤以讓後方車輛更顯著看到前方巡邏車，提昇員警夜間執勤能見度，避免遭受車輛衝撞，導致憾事發生。

交通警察大隊大隊長劉明興強調，以「多功能活動式車頂LED 警示燈」保護市民及執勤員警雙方的安全保護措施，也是執勤重點。

據了解，台中市警局首波共採購222組，經費共139萬3050元，今起陸續發放，全台中市警局所屬的15個分局、保大及交大將按比例分配。