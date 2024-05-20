41歲歌手王心凌出道21年，因參加大陸綜藝節目再登事業高峰掀起高度關注，隨後舉辦巡迴演唱會，工作滿檔的她，在16日金曲公布入圍名單時，本有望以新專輯《BITE BACK》入圍，怎料竟成為金曲遺珠，讓眾多歌迷相當驚愕，昨（19日）王心凌發文，內容藏玄機。

王心凌翻紅後，在大陸舉辦多場演唱會，吸引大批粉絲支持。19日她發文曬出一連串佛山演唱會超仙側拍美照，內容僅耐人尋味寫下11字：「熱情滾滾的佛山」，並帥氣瀟灑表示：「後會有期」。

看似在跟歌迷喊話未來會再次到佛山開唱，「後會有期」用詞卻又讓人聯想到偷偷在抒發金曲遺珠心聲，希望未來一定要入圍得獎。許多粉絲也留言許願，期待她下一張專輯、多舉辦演唱會：「佛山場我看得好開心！能見到妳真的很幸福」、「佛山好high」、「寶寶美得好過分」、「王心凌我愛妳～真的嗨」、「心凌好美，新衣服也好好看」、「敲碗新才藝表演」

事實上，這次王心凌沒能入圍金曲，讓不少死忠歌迷有些遺憾，此外，閻奕格、梁靜茹等人未能入圍，也同樣成為本屆金曲遺珠。