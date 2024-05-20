保銳科技為資訊服務業，資本額約4.5億元，20日收盤價為18.7元，電感大廠臺慶科於20日盤後公告，以每股13.03元認購保銳科技私募普通股，總計1,955萬元取得2.46％股權。
斥資1,955萬元認購保銳私募 臺慶科：純財務投資
電感大廠臺慶科（3357）公告，以每股13.03元認購保銳科技（8093），總計斥資1,955萬元取得保銳科技2.46％股權，臺慶科對這項投資表示，為純財務投資，且會長期持有。
電感大廠臺慶科（3357）公告，以每股13.03元認購保銳科技（8093），總計斥資1,955萬元取得保銳科技2.46％股權，臺慶科對這項投資表示，為純財務投資，且會長期持有。
保銳科技為資訊服務業，資本額約4.5億元，20日收盤價為18.7元，電感大廠臺慶科於20日盤後公告，以每股13.03元認購保銳科技私募普通股，總計1,955萬元取得2.46％股權。
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