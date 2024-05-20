Jessica為愛牌MIZMI現身代言，產品從隱形眼鏡到洗髮產品全包。（摘自藝人IG／黃唯淯台北傳真）

Jessica開心地在自己IG上分享收到MIZMI產品的開心情緒。（摘自藝人IG／黃唯淯台北傳真）

有「人間芭比」美稱的前少女時代團員Jessica（鄭秀妍），近幾年又因《乘風破浪的姐姐》再度紅回娛樂圈，但不甘只在螢光幕前與粉絲見面，她除了積極舉辦個人世界巡迴演唱會外，也積極跨足美妝與相關產業，日前剛宣佈代言全新品牌MIZMI的隱形眼鏡與洗髮精雙代言，品牌亦靠著Jessica的美瞳與滑順秀髮宣傳一波。此次MIZMI彩色日拋隱形眼鏡同樣以Jessica的風格為設計靈感，推出五款彩色日拋，包含「女王少女心」（Queen girl）、 「紅色高跟鞋」（On a date）、「咖啡杯唇印」（coffee time）、「後花園夕陽」（Home-cooked）和「童年的零食」（Memories），以五種不同款式風格演繹Jessica的美麗眼眸；另外針對Jessica一頭柔順秀髮，MIZMI此次發表的洗髮用品則以水為靈感，針對頭皮調理、控油澎鬆、強韌修護、水光亮澤和柔軟髮絲等五大功能推出洗髮和護髮用品，完整重現Jessica調理自己秀髮的秘訣，也難怪她會樂的一口答應接下MIZIM的代言邀約，也讓人期待她接下來現身台灣市場的神秘時刻。