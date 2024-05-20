罹患乳癌的86歲林姓阿嬤，因為呼吸喘，陷入昏迷狀態，家人緊急送到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，檢測診斷為心臟衰竭導致肺積水、多重器官衰竭及肺炎，經過血液腫瘤科蔡明宏醫師、內科副院長劉俊廷和加護病房吳宣鋒醫師緊急搶救，經藥物治療和照護救回一命，阿嬤出院前感謝醫護團隊將她從鬼門關前搶救回來，其子林玉龍更說醫師是母親的救命恩人。

林玉龍分享媽媽可以成功度過挑戰有三個原因，首先是聽從醫生的建議，幫病患做插管，家人在焦慮緊張緊急的心態下選擇相信醫師，加上母親的求生意願強及家人的陪伴。

蔡明宏表示，阿嬤送醫時，多重器官衰竭，包含心肺腎肝都受到影響，甚至因為無咳痰能力導致肺炎，透過抗生素治療，經過插管抽痰改善肺部，也因為心臟衰竭，會診內科副院長劉俊廷。

劉俊廷表示，病患心衰竭初期，合併急性腎衰竭，肝損傷，呼吸衰竭，心衰竭指數極高，心肌梗塞指數也升高，意識模糊不清，瀕臨昏迷及病危。醫療團隊與家屬進行醫病共享決策，討論決定先以新型藥物積極治療，氣管內插管，呼吸器支持，抗生素治療肺炎，肺部肋膜積水引流放液，心臟收縮功能慢慢恢復，也一併改善肝和腎。在狀況穩定，也為病患進行心導管檢查，排除冠狀動脈疾病或缺血性心肌病變的診斷。

蔡明宏表示，阿嬤在病房積極使用電動拍痰機，進行復健活動，求生意志堅強配合良好，脫離氧氣依賴，也慢慢練習站立，經過團隊血液腫瘤科、心臟血管科、加護病房及復健科團隊治療，阿嬤已經出院，肺部轉移性腫瘤持續接受治療，從3.7公分縮小到2.5公分。

劉俊廷提醒，腫瘤病人可能因為化療和標靶治療藥物，也許體質關係，對心臟產生影響，腫瘤縮小，但對心臟造成傷害或是引發免疫力降低的副作用，所以，遇到癌病患必須透過團隊照護介入，延長病患生命期和改善生活品質。